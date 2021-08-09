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"Родовое поместье" под Кемеровом с зимним садом и джакузи попало на продажу за 23 млн рублей

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В Сети появилось предложение приобрести двухэтажный коттедж в Кемеровском районе за десятки миллионов рублей, который продавец назвал "родовым поместьем".

На специализированном сайте появилось объявление о продаже двухуровнего коттеджа на проспекте Овощеводов в поселке Металлплощадка. Автор текста отметил, что дом оборудован сауной, бассейном, несколькими спальнями, гостиной с камином и барной стойкой, а также джакузи и зимним садом. В подвале находятся тренажерный зал, погреб, мастерская и бильярдная.


Продавец заверил, что на объекте выполнен "дорогостоящий ландшафтный дизайн", а размещенные на территории горки, водопады и дорожки сделаны из мрамора.

– Растут пять кедров, семь дубов, много декоративных многолетников, – говорится объявлении.

Приобрести дом площадью 400 кв.м. можно за 23 000 000 рублей, однако продавец рассматривает варианты торга и обмена.

Фото: Avito
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