Родители учеников без QR-кодов лишились доступа в кемеровскую школу

Со слов автора поста в социальной сети, теперь родители не смогут посещать школьные собрания в кемеровской гимназии без масок и QR-кодов, которые подтверждают прохождение вакцинации от COVID-19. Горожанин выразил мнение, что пропускной режим не должен распространяться на учреждения образования, поскольку в постановлении губернатора введение подобных мер не указано.

– На родительское собрание вход по QR кодам, это вообще нормально? Школа теперь торговый центр или кинотеатр? – сокрушился он.

Однако в комментариях интернет-пользователи напротив обрадовались новости и отметили, что теперь им не придется тратить время на посещения подобного рода мероприятий. Одна из подписчиц паблика, где появилось сообщение, обратила внимание земляков, что следить за успеваемостью своих детей можно в заочном формате с помощью мониторинга электронного дневника ученика.