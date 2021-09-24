Родители ответят за несовершеннолетнего сына-мотоциклиста в Кузбассе

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Правоохранители остановили 13-летнего мотоциклиста в одном из сел Новокузнецкого района. Оказалось, что кататься на мотобайке без прав ему разрешили родители.

В поселке Кузедеево полицейские отстранили несовершеннолетнего от управления транспортным средством и вызвали на место родителей юного водителя. В отношении матери школьника составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Ей грозит штраф в размере до 30 000 рублей.

- В силу возраста у него (у мальчика – прим. ред.) не было водительского удостоверения, он управлял мототехникой и без мотошлема, - рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних составили на мать ребенка протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

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