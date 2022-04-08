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Родители кузбасских выпускников сдадут ЕГЭ

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Взрослые жители Кемеровской области смогут попробовать свои силы на едином государственном экзамене.

Завтра, 9 апреля, родители кузбасских выпускников напишут ЕГЭ по математике базового уровня. Экзамен будет предоставлен желающим в сокращенном варианте.

‒ Мероприятие состоится в 10:00 по адресу: г. Кемерово, ул. Боброва, 2 (гимназия №1). При себе необходимо иметь паспорт, ‒ рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Ожидается, что взрослые жители региона смогут проверить уровень своих знаний, узнать особенности проведения экзамена и составить свое впечатление о новой технологии печати и сканирования материалов в аудитории.

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