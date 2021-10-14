Родители двух школьников ответили перед законом за опасный досуг своих детей

Как сообщается, с перегона станций Прокопьевск-Зеньково в линейный отдел полиции поступил сигнал о подростках, которые бросают под поезда стеклянные бутылки. Вскоре злоумышленники были установлены. ими оказались двое детей в возрасте 11 и 12 лет.

Установлено, что школьники разожгли костер недалеко от железнодорожного моста и стали бросать бутылки под колеса проезжающих мимо грузовых локомотивов.

В результате сотрудники полиции провели беседу с нарушителями порядка о недопустимости подобных действий, а также составили в отношении их законных представителей протоколы об административном правонарушении за ненадлежащее воспитание детей, передает пресс-служба УТ МВД России по СФО.