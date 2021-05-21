Роддом в Кузбассе закрылся из-за нехватки врачей

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Родильное отделение больницы в Осинниках временно приостановило работу. Такое решение приняло руководство медучреждения из-за дефицита специалистов.

Информация о перебоях в работе родильного отделения в городе Осинники появилась в соцсетях. Горожане стали обращаться к губернатору Сергею Цивилеву с жалобами на происходящее: в больнице не хватает мест для рожениц.


При этом местные жители подчеркивают, что необходимости штамповать новые здания нет, просто нужно обеспечить работу уже имеющегося отделения.

– Женская консультация и гинекологическое отделение работают в штатном режиме с усиленным кадровым составом персонала родильного отделения. Роженицы госпитализируются в родильные отделения Новокузнецка, – говорится в ответе Минздрава Кузбасса.

Отмечается, что в декабре 2020 года в гинекологии начал работу новый акушер-гинеколог. Однако сроки возобновления приема рожениц в ведомстве не уточнили.

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