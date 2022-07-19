Прокуратура провела в Междуреченске проверку по факту некачественного оказания услуг при захоронении шахтера, погибшего во время ЧП на шахте АО "Распадская-Коксовая" 5 июля. Выяснилось, что обязательства по соглашению о предоставлении ритуальных услуг агенство выполнило ненадлежащим образом.

‒ В целях устранения указанных нарушений исполнитель принес публичные извинения родственникам погибшего, денежные средства за неоказанные услуги возвращены, ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Напомним, что 5 июля на шахте "Распадская-Коксовая" произошло обрушение породы. В результате ЧП под завалами оказались два горняка. Позднее спасатели подняли на поверхность тело одного из шахтеров, второму удалось выжить.