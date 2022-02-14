Рисуем праздники этой весны: Идентичный Кемерово ищет художников и дизайнеров

Участникам предлагают придумать образы, связанные с этими датами, и нарисовать открытки. Это могут быть художественные и графические рисунки или фотографии.

Еще одно направление конкурса – весна в городе. Авторы могут рисовать работы на любую весеннюю тематику, главное, чтобы изображения были связаны с городом Кемерово.

Те открытки, которые пройдут модерацию, будут продаваться в аэропорту, кафе, гостиницах города, в интернет-магазине проекта. А гости Кемерова будут развозить их по всему миру!

С каждой покупки авторы будут получать лицензионные отчисления.

Участники могут представлять проект самостоятельно или собрать команду. Главное – быть оригинальным, не ориентироваться на уже существующие изображения.

Работы принимаются в форматах: pdf или tiff;

Минимальное разрешение для растровой графики 300 dpi (желательно 600 dpi);

Формат открытки А6 105 x 148 мм.

Открытку также можно нарисовать (формат а4) и прислать отсканированный документ в формате .pdf

Открытки необходимо отправить на почту организаторов info@idkem.ru до 1 марта.