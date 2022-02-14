Рисуем праздники этой весны: Идентичный Кемерово ищет художников и дизайнеров

0

Проект "Идентичный Кемерово" снова приглашает кемеровчан рисовать открытки. Тематика очередного конкурса – праздники весны!

Впереди много знаковых дат: Международный женский день, Масленица, Вербное воскресенье, Пасха, День космонавтики, День Земли, и, конечно, День Победы.

Участникам предлагают придумать образы, связанные с этими датами, и нарисовать открытки. Это могут быть художественные и графические рисунки или фотографии.


Еще одно направление конкурса – весна в городе. Авторы могут рисовать работы на любую весеннюю тематику, главное, чтобы изображения были связаны с городом Кемерово.


Те открытки, которые пройдут модерацию, будут продаваться в аэропорту, кафе, гостиницах города, в интернет-магазине проекта. А гости Кемерова будут развозить их по всему миру!

С каждой покупки авторы будут получать лицензионные отчисления.


Участники могут представлять проект самостоятельно или собрать команду. Главное – быть оригинальным, не ориентироваться на уже существующие изображения.

  • Работы принимаются в форматах: pdf или tiff;
  • Минимальное разрешение для растровой графики 300 dpi (желательно 600 dpi);
  • Формат открытки А6 105 x 148 мм.

Открытку также можно нарисовать (формат а4) и прислать отсканированный документ в формате .pdf

Открытки необходимо отправить на почту организаторов info@idkem.ru до 1 марта.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33637

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined