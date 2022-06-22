Резвый олень спровоцировал ДТП ночью в Кемерове

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Минувшей ночью в 3:35 41-летняя женщина за рулем иномарки на скорости сбила лесного оленя. Последствия аварии она разместила на просторах Сети.

Инцидент произошел 22 июня в 3:35 на Сосновом бульваре в столице Кузбасса. Как уточнили AVOKADO в городской ГИБДД, 41-летняя водитель Honda совершила наезд на животное, которое неожиданно выскочило на проезжую часть. В ДТП никто не пострадал, а вот легковушки причинен внушительный материальный ущерб. На кадрах видно, что в результате контакта у иномарки оказалось повреждено лобовое стекло с пассажирской стороны. При этом на нем заметны следы крови. Также животное оставило вмятины на крыше авто и бампере.

От радуги в сторону Терешковского моста. Машина в хлам..., олень жив, не пострадал. Я его сбила, он упал на крышу, скатился, встал и ушел, сказала автомобилистка в соцсети.

К слову, стражи закона добавили, что сама владелица транспорта не пострадала. Она самостоятельно составила схему ДТП, а после прибыла в часть.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что водитель спорткара сбежал после ДТП с пострадавшей девушкой в Кемерове.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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