Резвый олень спровоцировал ДТП ночью в Кемерове

Инцидент произошел 22 июня в 3:35 на Сосновом бульваре в столице Кузбасса. Как уточнили AVOKADO в городской ГИБДД, 41-летняя водитель Honda совершила наезд на животное, которое неожиданно выскочило на проезжую часть. В ДТП никто не пострадал, а вот легковушки причинен внушительный материальный ущерб. На кадрах видно, что в результате контакта у иномарки оказалось повреждено лобовое стекло с пассажирской стороны. При этом на нем заметны следы крови. Также животное оставило вмятины на крыше авто и бампере.

– От радуги в сторону Терешковского моста. Машина в хлам..., олень жив, не пострадал. Я его сбила, он упал на крышу, скатился, встал и ушел, – сказала автомобилистка в соцсети.

К слову, стражи закона добавили, что сама владелица транспорта не пострадала. Она самостоятельно составила схему ДТП, а после прибыла в часть.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что водитель спорткара сбежал после ДТП с пострадавшей девушкой в Кемерове.