Результаты голосования аннулированы на одном из участков в Кемерове

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Вброс бюллетеней стал поводом для частичного аннулирования результатов выборов на одном из участков в кузбасской столице.

Результаты выборов депутатов в Госдуму были частично аннулированы на одном из избирательных участков в городе Кемерово. Причиной такого решения стал факт выявления махинаций с бюллетенями.

– На сегодняшний момент территориальной избирательной комиссией Заводского района по городу Кемерову принято решение по признанию недействительными избирательных бюллетеней, находящихся в ящике. Конкретно в этой урне и конкретно за тот период, – пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя избиркома Кузбасса Светланы Демидовой.

Так, информацию о допущенном нарушении удалось подтвердить в результате проверки видеозаписи с камер наблюдения, которые для "чистоты" процесса были установлены в здании. Из кадров следует, что женщина достает пачку бюллетеней и опускает их в урну для голосования. За какого из кандидатов горожанка таким образом хотела отдать свой голос не известно.

Да!
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