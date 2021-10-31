Резкое похолодание и гололед: синоптики рассказали о погоде в воскресенье в Кузбассе

Специалисты Кемеровского гидрометеорологического центра рассказали о погоде, которая застанет жителей Кемеровской области в последний день октября.

Так, синоптики предупредили, что сегодня в воскресенье следует ожидать гололедно-изморозевые явления. При этом видимость на дорогах может резко ухудшиться из-за осадков в виде мокрого снега. Во второй половине дня ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого местами достигнут 15-20 м/с.

В городе Кемерово ночью температура на столбике термометров опустится до – 5,-7ºС, а днем будет выше нуля и составит +2,+4ºС. Порывы ветра достигнут 18 м/с. При этом в Кемеровской области погода окажется немного иной и ночью составит – 4,+1ºС, местами – 5,-10ºС, а днем +1,+6ºС.

В связи с резким похолоданием экстренные службы призывают кузбассовцев соблюдать бдительность, просят автомобилистов воздержаться от резких маневров на дорогах и соблюдать скоростной режим. Пешеходам эксперты настоятельно посоветовали переходить проезжую часть только по "зебре".