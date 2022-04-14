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Резкое подорожание лапши быстрого приготовления шокировало жительницу кузбасского села

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В Сети одна из жительниц поселения в Кемеровской области зашла в местный магазин и сильно разозлилась: ценна на лапшу быстрого приготовления перевалила за 100 рублей.

Жительница Малиновки на платформе "Кузбасс Онлайн" пожаловалась властям на местных продавцов, которые каждый день "рисуют цены". При этом с каждым обновлением они становятся все выше, а вот снижения цен не наступает.


В качестве примера она прикрепила фото с торговой точки, где на прилавках лапша быстрого приготовления выставлена на продажу за 102 рубля.


Ответ на возмущение последовал от администратор сервиса, который объяснил гражданке, что не все продовольственные товары, о которых идет речь в сообщении, являются социально значимыми. Из этого следует, что их стоимость не регулируется жесткими рамками, а наценка на концентрированные полуфабрикаты в магазине осуществляется в среднем в 23%.

– При подготовке ответа на ваше обращение достигнута договоренность с собственником магазина о существенном снижении розничной цены, а также смене поставщика, т.к. итоговая цена товара напрямую зависит от отпускной цены поставщика, – сказал ответчик "Кузбасс Онлайн"

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовцы пожаловались на недоступность продуктов в магазинах.

Фото: "Кузбасс Онлайн"

Да!
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