Резкий температурный скачок произойдет в Кузбассе на выходных

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Синоптики предупредили жителей Кемеровской области об опасных погодных условиях на предстоящих выходных: нужно готовиться к резким переменам.

Так, в ночь на предстоящую пятницу, 4 февраля, в кузбасской столице температура воздуха опустится до – 14,-16°C, а днем – 7,-9°C. По словам кемеровских синоптиков, обильных осадков на территории города не предвидится, однако, воздух окутает плотный дым. По области ночью – 13,-18, местами до – 28°C, днем – 5,-10, местами до – 15°C.


В субботу, 5 февраля, ночью воздух охладится до – 9,-14, местами до – 24, по югу столбик термометра опустится до – 29°C, дневное – 3,-8, местами до – 13°C. На севере шахтерского края возможен снегопад. Порывы ветра достигнут 16 м/с.


Что касается последнего дня текущей недели, 6 февраля, то в темное время суток температура составит – 11,-16, местами до – 26°C, а после восхода солнца "потеплеет" до – 7,-12, местами – 1,-6°C. Сильных осадков не предвидится.

Да!
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