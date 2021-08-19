Резкий рост цен лишил более половины населения Кузбасса возможности откладывать деньги

Как выяснилось, 60% кузбассовцев не могут позволить себе откладывать деньги. Это связано со значительным ростом цен на различные товары. Наиболее часто с этой проблемой сталкиваются граждане занятые в сферах производства (63%) и продаж (58%), а также менеджеры административного персонала (56%).

В целом Кемеровская область занимает одну из лидирующих позиций среди регионов по количеству жителей, которые не откладывают деньги из-за подорожания товаров. Об этом свидетельствуют данные исследования HeadHunter.