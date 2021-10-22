Резкий прирост ковидных больных произошел в Кузбассе за сутки

Согласно информации властей на утро 22 октября, количество заразившихся коронавирусной инфекцией за минувший день составляет 252 человека. При этом общее число случаев заболевания достигло 61 078.
— Новокузнецк-44, Кемерово-38, Белово-29, Междуреченск-27, Осинники-20, по 16-Анжеро-Судженск и Прокопьевск, Калтан-13, Киселевск-10, Мыски-8, Березовский-6, по 5-Гурьевский МР, Топкинский МО и Яшкинский МР, Таштагольский МР-4, по 2-Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий МР и Яйский МР, — говорится в сообщении властей о местах проживания новых зараженных.
Также стало известно о летальных случаях за последний день: скончалось пятеро пациентов. Удалось вылечиться и покинуть стены медучреждений еще 199 кузбассовцам. На текущий момент на лечении находятся 1 395 граждан, а под контролем врачей — 13 686.
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