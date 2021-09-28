В социальных сетях появилось видео, на котором в Томь попадает неустановленная жидкость желто-белого цвета. Автор публикации заявил, что снял ролик несколько дней назад в Новокузнецком районе.

‒ Сообщаю, что 25 и 26.09.2021, проходя в районе поселка Славино по реке Томь на маломерном судне, от реки ощущался резкий фекальный запах, ‒ подписал видео кузбассовец.

На кадрах видно, что отходы попадают в реку через трубы, расположенные под водой.