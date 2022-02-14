Резкие колебания температуры ожидают Кузбасс в ближайшие дни

Завтра, 15 февраля, на территории Кузбасса ожидается -9,-14°C, местами до -22°C ночью. Днем будет значительно теплее: 0,-5°C, местами до -10°C. Ветер южный, днем от 4 до 9 метров в секунду, с порывами до 17. Облачно, днем местами умеренный снег, метели, на дорогах гололедица.

Ночью в среду, 16 февраля, температура составит -15,-20°C, местами -9,-14°C. Днем столбики термометров покажут -11,-16°C, местами -5,-10°C. Ветер юго-восточный с переходом на западный. Скорость ветра не изменится. Облачно, с прояснениями. На территории региона пройдет снег. Местами метели, гололедица, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Температура в четверг ночью опустится до -23,-28°C, местами до -17,-22°C. Днем потеплеет до -10,-15°C. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Переменная облачность, местами небольшой снег.