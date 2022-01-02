Пользователи социальных сетей разместили видеозапись с камеры, установленной близ крупного торгово-развлекательного комплекса в Кемерове. На кадрах видно, как компания из восьми человек влезает в легковой автомобиль. При этом некоторым, для того, чтобы поместиться внутри, приходится лезть через багажник.
– Резиновый автомобиль, – подписал видео автор.
Комментаторы пошутили, что подобная ситуация возникла из-за грядущего подорожания проезда в общественном транспорте.
Кадры: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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