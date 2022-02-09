Резидент Comedy Club заразился COVID-19 перед концертами в Кузбассе

Отмечается, что юморист в феврале запланировал провести концерты в Кемерове (ГЦС "Кузбасс") и Новокузнецке (ДК "Алюминщик"), но планы сорвались из-за болезни комика. В Instagram-аккаунте он признался, что "подхватил небезызвестный всей планете вирус", из-за чего не выйдет на сцену.

– Не переживайте билеты будут действительны, мы переносим все концерты на март, – прокомментировал Бебуришвили.

Сообщается, что после выздоровления резидент Comedy Club намерен смешить жителей Кемеровской области 15 и 16 марта.