Режим работы светофоров и схема движения в центре Кемерова изменятся на время капремонта моста

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Специалисты решили изменить схему движения транспорта на некоторых участках дорог, а также обновить режим работы светофоров, сразу на нескольких перекрестках столицы Кузбасса. Перемены произойдут из-за капитального ремонта загруженного Красноармейского моста.

Режим работы светофоров поменяется сразу на трех перекрестках: проспект Ленина – улица Соборная, улица Красноармейская – улица Соборная и улица Красноармейская – улица Мичурина. По данным кемеровских властей, мера временная и сделана она для того, чтобы увеличить пропускную способность этих участков с учетом возросшей нагрузки.


Кроме того, автомобилистам разрешат поворачивать с улицы Красноармейская на улицу Мичурина при движении в сторону цирка – это позволит объехать закрытый на капремонт Красноармейский мост.


А вот привычная остановка и стоянка транспорта в некоторых местах попадет под запрет. Отмечается, что такое решение позволит задействовать для движения все полосы дороги. Ограничение затронет остановку и стоянку будет действовать на участке улицы Мичурина от Советского проспекта до проспекта Ленина.


Что касается общественного транспорта, который обычно двигался через Красноармейский мост на Октябрьский проспект, то отныне ему разрешен поворот в левую сторону с проспекта Ленина на улицу Соборную при движении в сторону цирка.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти рассказали о закрытии одного из самых крупных автомобильных мостов города. Также появилась информация о временном изменении схем движения общественного транспорта.

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