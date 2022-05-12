Режим ЧС начал действовать в Кузбассе из-за пожаров

Режим ЧС будет действовать на территории Тяжинского района с 10 мая, следует из официального распоряжения кузбасского правительства.
– Ввести для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области – Кузбасса режим функционирования – "Чрезвычайная ситуация" и определить границами зоны чрезвычайной ситуации территориальные границы Тяжинского муниципального округа, – сказано в документе.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что СК возбудил еще одно дело после смертельного пожара в Тяжинском МО.
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