По данным министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, режим НМУ вновь продлен. "Черное небо" продолжит висеть над столицей области до 18:00 часов 11 февраля. Для Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого муниципального района режим будет действовать до 18:00 часов 13 февраля.

Метеоусловия в эти дни будут способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ. Расположенным на обозначенных территориях предприятиям рекомендовано снизить количество выбросов.

О погодных условиях до конца текущей недели рассказали кузбасские синоптики.