Режим "черного неба" задержится в Кузбассе

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Власти продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для нескольких территорий Кемеровской области.

Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, на нескольких территориях региона продлен режим НМУ. В эти дни будут наблюдаться метеоусловия, способствующие скоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.


Для кузбасской столицы режим так называемого "черного неба" продлится до 18:00 часов 3 февраля, для Новокузнеца, Прокопьевска и Новокузнецкого района ‒ до 18:00 часов 4 февраля. Напомним, что режим НМУ на данных территориях был установлен 19 января 2022 года.


Пока действует режим "черного неба" предприятиям, расположенным в обозначенных муниципалитетах, рекомендовано снизить количество выбросов.


Ранее специалисты ответили на жалобы новокузнечан о загрязненном воздухе.

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