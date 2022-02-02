Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, на нескольких территориях региона продлен режим НМУ. В эти дни будут наблюдаться метеоусловия, способствующие скоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Для кузбасской столицы режим так называемого "черного неба" продлится до 18:00 часов 3 февраля, для Новокузнеца, Прокопьевска и Новокузнецкого района ‒ до 18:00 часов 4 февраля. Напомним, что режим НМУ на данных территориях был установлен 19 января 2022 года.

Пока действует режим "черного неба" предприятиям, расположенным в обозначенных муниципалитетах, рекомендовано снизить количество выбросов.

Ранее специалисты ответили на жалобы новокузнечан о загрязненном воздухе.