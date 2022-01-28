Согласно предупреждению министерства, в Кузбассе продлевается действие режима НМУ. Напомним, что режим так называемого "черного неба" был установлен 19 января в 18:00 и продолжает действовать для Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого муниципального района до 18:00 часов 31 января.

На время действия "черного неба" предприятиям, расположенным на обозначенных территориях, рекомендуется снизить количество выбросов в атмосферу. Это связано с тем, что метеоусловия способствуют скоплению в воздухе загрязняющих веществ.

Ранее синоптики спрогнозировали погодные условия в Кузбассе до последнего понедельника января. Жители области восхитились "марсианскими" пейзажами одного из городов региона, окруженного смогом.