В результате возникновения в Кемеровской области НМУ метеорологи предупреждают о накоплении в воздухе загрязняющих веществ. В связи с этим предприятиям двух кузбасских городов рекомендовано снизить выбросы в атмосферу.

В частности, режим "черного неба" с соответствующими рекомендациями введен в Новокузнецке, Новокузнецком МР и Прокопьевске. Он будет действовать до пятницы, 28 января.

– ... ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, – говорится в сообщении.

А в областном центре действие НМУ заканчивается уже сегодня в среду, 26 января, в 18:00 по местному времени.