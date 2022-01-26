Режим "черного неба" продлен в двух городах Кузбасса

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Из-за неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в нескольких городах Кемеровской области был введен режим "черного неба".

В результате возникновения в Кемеровской области НМУ метеорологи предупреждают о накоплении в воздухе загрязняющих веществ. В связи с этим предприятиям двух кузбасских городов рекомендовано снизить выбросы в атмосферу.


В частности, режим "черного неба" с соответствующими рекомендациями введен в Новокузнецке, Новокузнецком МР и Прокопьевске. Он будет действовать до пятницы, 28 января.

– ... ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, – говорится в сообщении.

А в областном центре действие НМУ заканчивается уже сегодня в среду, 26 января, в 18:00 по местному времени.

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