Режим неблагоприятных метеорологических условий объявлен в городе Кемерово с 18:00 вторника, 21 декабря, по 18:00 среды, 22 декабря. Отмечается, что воздух на территории областного центра будет накапливать загрязняющие и вредные вещества.

– В г. Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, – сказали в министерстве природных ресурсов и экологии.

Стоит отметить, что на указанный промежуток времени всем промышленникам в городе придется снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до конца режима НМУ.