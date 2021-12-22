Режим "черного неба" начал действовать в Кемерове

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Власти предупредили кемеровчан о введении режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в городе. Местным заводам рекомендовали ограничить выбросы.

Режим неблагоприятных метеорологических условий объявлен в городе Кемерово с 18:00 вторника, 21 декабря, по 18:00 среды, 22 декабря. Отмечается, что воздух на территории областного центра будет накапливать загрязняющие и вредные вещества.

– В г. Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, – сказали в министерстве природных ресурсов и экологии.

Стоит отметить, что на указанный промежуток времени всем промышленникам в городе придется снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до конца режима НМУ.

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