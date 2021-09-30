Рейтинг лучших школ Кузбасса появился в Сети

Из данных рейтинга, составленного аналитическим агентством Rating review, следует, что в 2021 году в рейтинг 20 лучших школ Кемеровской области вошли следующие общеобразовательные учреждения региона:

Лицей № 84 имени В. А. Власова, г. Новокузнецк;

Городской классический лицей, г. Кемерово;

Гимназия №11, г. Анжеро-Судженск;

Лицей №20, г. Междуреченск;

Лицей города Юрги;

Губернаторский многопрофильный лицей-интернат, Кемерово;

Гимназия города Юрги;

Гимназия № 44, Новокузнецк;

Гимназия № 21, Кемерово;

Лицей № 11, Новокузнецк;

Лицей № 34, Новокузнецк;

Школа № 9, Таштагол;

Лицей № 23, Кемерово;

Гимназия № 6 имени С. Ф. Вензелева, Междуреченск;

Школа № 14, Прокопьевск;

Лицей № 62, Кемерово;

Гимназия № 41, Кемерово;

Лицей № 111, Новокузнецк;

Школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, Прокопьевск;

Гимназия № 1, Кемерово.

Стоит отметить, что большая часть из них, а именно семь школ, оказалась в областной столице. На втором месте расположилась южная столица Кузбасса с пятью учебными заведениями.

Специалисты составили список исходя из данных количестве выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы России. Список появился в Сети накануне в среду, 29 сентября.