Рейтинг лучших школ Кузбасса появился в Сети

Из данных рейтинга, составленного аналитическим агентством Rating review, следует, что в 2021 году в рейтинг 20 лучших школ Кемеровской области вошли следующие общеобразовательные учреждения региона:
- Лицей № 84 имени В. А. Власова, г. Новокузнецк;
- Городской классический лицей, г. Кемерово;
- Гимназия №11, г. Анжеро-Судженск;
- Лицей №20, г. Междуреченск;
- Лицей города Юрги;
- Губернаторский многопрофильный лицей-интернат, Кемерово;
- Гимназия города Юрги;
- Гимназия № 44, Новокузнецк;
- Гимназия № 21, Кемерово;
- Лицей № 11, Новокузнецк;
- Лицей № 34, Новокузнецк;
- Школа № 9, Таштагол;
- Лицей № 23, Кемерово;
- Гимназия № 6 имени С. Ф. Вензелева, Междуреченск;
- Школа № 14, Прокопьевск;
- Лицей № 62, Кемерово;
- Гимназия № 41, Кемерово;
- Лицей № 111, Новокузнецк;
- Школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, Прокопьевск;
- Гимназия № 1, Кемерово.
Стоит отметить, что большая часть из них, а именно семь школ, оказалась в областной столице. На втором месте расположилась южная столица Кузбасса с пятью учебными заведениями.
Специалисты составили список исходя из данных количестве выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы России. Список появился в Сети накануне в среду, 29 сентября.
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