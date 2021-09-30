Рейтинг лучших школ Кузбасса появился в Сети

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Аналитики составили рейтинг 20 школ, которые, по мнению специалистов, оказались лучшими на территории Кемеровской области. При этом семь из общего списка расположены в областном центре.

Из данных рейтинга, составленного аналитическим агентством Rating review, следует, что в 2021 году в рейтинг 20 лучших школ Кемеровской области вошли следующие общеобразовательные учреждения региона:

  • Лицей № 84 имени В. А. Власова, г. Новокузнецк;
  • Городской классический лицей, г. Кемерово;
  • Гимназия №11, г. Анжеро-Судженск;
  • Лицей №20, г. Междуреченск;
  • Лицей города Юрги;
  • Губернаторский многопрофильный лицей-интернат, Кемерово;
  • Гимназия города Юрги;
  • Гимназия № 44, Новокузнецк;
  • Гимназия № 21, Кемерово;
  • Лицей № 11, Новокузнецк;
  • Лицей № 34, Новокузнецк;
  • Школа № 9, Таштагол;
  • Лицей № 23, Кемерово;
  • Гимназия № 6 имени С. Ф. Вензелева, Междуреченск;
  • Школа № 14, Прокопьевск;
  • Лицей № 62, Кемерово;
  • Гимназия № 41, Кемерово;
  • Лицей № 111, Новокузнецк;
  • Школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, Прокопьевск;
  • Гимназия № 1, Кемерово.

Стоит отметить, что большая часть из них, а именно семь школ, оказалась в областной столице. На втором месте расположилась южная столица Кузбасса с пятью учебными заведениями.


Специалисты составили список исходя из данных количестве выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы России. Список появился в Сети накануне в среду, 29 сентября.

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