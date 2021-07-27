Рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП с фурой на кузбасской трассе

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Накануне на автодороге, соединяющей кузбасскую столицу и Анжеро-Судженск, случилась авария, в результате которой есть пострадавший.

В понедельник, 26 июля, около 19:00 на трассе "Кемерово – Анжеро-Судженск" столкнулись автобус "КамАЗ", следовавший из Томска в Березовский, и грузовик DAF из Татарстана.


Предварительно, травмы получил водитель автобуса. Находящиеся в салоне пассажиры не пострадали. Как отметили VSE42.Ru в областном ГУ МВД, в автобусе было шесть человек (не считая водителя).


По данному факту региональная прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит, насколько были соблюдены требования безопасности при перевозке людей. Если нарушения все же были допущены, будут приняты меры для их устранения, сообщили в ведомстве.

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