Рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП с фурой на кузбасской трассе

В понедельник, 26 июля, около 19:00 на трассе "Кемерово – Анжеро-Судженск" столкнулись автобус "КамАЗ", следовавший из Томска в Березовский, и грузовик DAF из Татарстана.

Предварительно, травмы получил водитель автобуса. Находящиеся в салоне пассажиры не пострадали. Как отметили VSE42.Ru в областном ГУ МВД, в автобусе было шесть человек (не считая водителя).

По данному факту региональная прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит, насколько были соблюдены требования безопасности при перевозке людей. Если нарушения все же были допущены, будут приняты меры для их устранения, сообщили в ведомстве.