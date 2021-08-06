Рейсовый автобус попал в ДТП под Кемеровом

По данным полиции, авария произошла на первом километре автодороги в обход Кемерова. Предварительно установлено, что водитель легковой иномарки совершил разворот через сплошную и столкнулся пассажирским автобусом. Как утверждают очевидцы, речь идет об автобусе № 128 сообщением "Д.п. Вокзал - Село Березово".

В ГИБДД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров в салоне автобуса на момент прибытия сотрудников полиции не было.