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Рейды среди водителей пройдут в Кемерове

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Правоохранители проверят автомобилистов в областном центре Кузбасса на предмет соблюдения ПДД.

Проверки в разных районах Кемерова пройдут уже в пятницу, 2 июля. Особенное внимание правоохранители будут уделять тому, как именно автомобилисты перевозят детей-пассажиров.

- Подобные меры обусловлены безответственным отношением взрослых к безопасности детей в автотранспорте, - подчеркнули в кемеровском ОГИБДД.

Замначальника ОГИБДД пояснил, что использование автокресел при перевозке детей является обязательным в том случае, если ребенок, едущий спереди, не достиг возраста 12 лет, сзади – 7 лет.


Штраф, полагающийся нарушителям, составляет 3 тысячи рублей.


Напомним, что ранее правоохранители предупредили новокузнечан-водителей о грядущих проверках. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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