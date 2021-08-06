Рейды по выявлению нарушителей среди водителей пройдут в Кемерове

В пятницу, 6 августа, в разных районах Кемерова пройдут массовые рейды дорожной полиции.
– Водителей, которые пренебрегают правилами перевозки юных пассажиров, привлекают к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей, – напомнил врио начальника ОГИБДД г. Кемерово Алексей Зайцев.
Данная проверка пройдет в виду "безответственного отношения взрослых к безопасности детей". Отмечается, что в случае перевозки детей впереди, то до 12 лет они должны сидеть в детском кресле. Для пассажиров на заднем сидении такое кресло требуется до семи лет.
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