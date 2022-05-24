Рейды ГИБДД пройдут в Кемерове 25 мая

1
Фото:  

Госавтоинспекция кузбасской столицы предупредила о проверках водителей.

Завтра, 25 мая, на территории разных районов города Кемерово будут проведены рейды по выявлению автомобилистов, нарушающих правила перевозки детей. Правоохранители подчеркнули, что данные меры обусловлены ненадлежащим вниманием взрослых к безопасности юных пассажиров.


Согласно ПДД, водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне детей до 12 лет спереди и до семи лет на заднем сидении. Нарушителям грозит штраф в размере трех тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ОГИБДД по городу Кемерово.


Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила перевозки юных пассажиров и придерживаться безопасной скорости движения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36583

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined