Рейды ГИБДД пройдут в Кемерове 25 мая

Завтра, 25 мая, на территории разных районов города Кемерово будут проведены рейды по выявлению автомобилистов, нарушающих правила перевозки детей. Правоохранители подчеркнули, что данные меры обусловлены ненадлежащим вниманием взрослых к безопасности юных пассажиров.
Согласно ПДД, водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне детей до 12 лет спереди и до семи лет на заднем сидении. Нарушителям грозит штраф в размере трех тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ОГИБДД по городу Кемерово.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила перевозки юных пассажиров и придерживаться безопасной скорости движения.
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