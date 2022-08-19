Рейды ГИБДД пройдут на дорогах Кемерова 22 августа

В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO сообщили, что в грядущий понедельник, 22 августа, в разных районах областного центра пройдут рейды. Правоохранители будут выявлять водителей, которые допустили нарушения при перевозке детей-пассажиров.

По правилам, автомобилисты обязаны использовать автокресло для детей в возрасте до 12 лет спереди и до семи лет, если ребенок едет на заднем сиденье. За нарушение требований водителя привлекают к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

Кемеровская Госавтоинспекция призвала автомобилистов соблюдать правила перевозки детей и безопасный скоростной режим.