Рейды для выявления водителей-нарушителей состоятся в Кемерове

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Жителей и гостей кузбасской столицы предупредили о запланированных на пятницу массовых проверках.

Уже завтра в среду, 18 мая, в разных районах Кемерова пройдут рейды на дорогах: инспекторы будут выискивать автомобилистов, которые неправильно перевозят в машинах детей. Об этом журналисту AVOKADO сообщили стражи закона.

– Водителей, которые пренебрегают правилами перевозки юных пассажиров, привлекают к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей, – предупредил врио начальника ОГИБДД г. Кемерово Алексей Зайцев.

Провести рейд стражи порядка решили из-за "безответственного отношения взрослых к безопасности детей". Водителям напоминают, что на переднем сидении детское кресло нужно для пассажиров до 12 лет, на заднем – до семи.

Да!
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