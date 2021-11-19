Рейды для выявления водителей-нарушителей пройдут в Кемерове

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Сотрудники правоохранительных органов предупредили жителей и гостей кузбасской столицы о запланированных на пятницу массовых проверках.

Сегодня в пятницу, 19 ноября, в разных районах областного центра пройдут рейды на дорогах: инспекторы будут выискивать автомобилистов, которые неправильно перевозят в машинах детей.

– Водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7-ми лет на заднем сидении, – прокомментировал замначальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

Провести рейд стражи порядка решили из-за "безответственного отношения взрослых к безопасности детей". Стоит отметить, что всем водителям-нарушителям грозят штрафы по 3 000 рублей.


Водителям напоминают, что на переднем сидении детское кресло нужно для пассажиров до 12 лет, на заднем – до семи.

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