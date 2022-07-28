Рейд ГИБДД для ловли нарушителей состоится в Кемерове

О проведении масштабных рейдов в столице Кузбасса рассказали в представители Госавтоинспекции города в социальных сетях. В предстоящую пятницу, 29 июля, сотрудники ГИБДД займутся выявлением и пресечением фактов нарушения ПДД водителями автомобилей по следующим пунктам:

нарушений правил перевозки детей-пассажиров;

непредоставления преимущества в движении пешеходам;

нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств;

нарушений правил проезда перекрестков;

выезда на полосу, предназначенную для встречного движения;

фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.

В слою очередь, врио начальника ОГИБДД г. Кемерово Алексей Зайцев призвал жителей и гостей областного центра уделить особое внимание детям на дорогах. Так, автомобилистам следует сбавлять скорость при движении вблизи школ и детских садов, а также у пешеходных переходов, во время езды по дворам.