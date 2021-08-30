Ревнивый визитер выкрал у жительницы Кузбасса телефон за переписку с мужчиной

Стражи закона в городе Кемерово получили заявления от 39-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что малознакомый гость оставил ее без телефона. Общая сумма ущерба составила 5 000 рублей.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий силовики установили, что женщина пригласила в свой дом 30-летнего мужчину, который взял ее гаджет в момент, когда хозяйка жилища отвлеклась. Он прочитал личную переписку приятельницы с другим молодым человеком, где собеседник предложил владелице сотового организовать личную встречу.

– В порыве ревности злоумышленник похитил мобильный телефон и поспешил с ним к двери. Потерпевшая заметила его, но не успела остановить и сообщила о произошедшем полицейским, – пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате в отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". При этом ранее вспыльчивый кавалер уже имел судимость за подобного рода деяние. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.