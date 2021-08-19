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Ревнивый новокузнечанин попал под суд за убийство сожительницы оппонента

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Житель южной столицы Кузбасса, нанесший смертельное ножевое ранение возлюбленной знакомого, к которому он приревновал свою сожительницу, предстанет перед судом.

По данным, собранными правоохранителями в ходе следствия, инцидент произошел в марте текущего года. Тогда же обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, прибыл к своему 33-летнему приятелю, трудящемуся на одном из городских кладбищ, дабы проучить его за то, что он якобы оказывал знаки внимания его сожительнице.


51-летний мужчина зашел в жилище знакомого – сторожевой дом на территории места захоронений. Внутри находился только хозяин. С ним же злоумышленник начал выяснять отношения, взявшись в какой-то из моментов за холодное оружие.

- <…> он нанес мужчине несколько ножевых ранений. В это время в комнату вошла 42-летняя сожительница потерпевшего. Последний притворился мертвым, тогда злоумышленник стал наносить ножевые ранения женщине, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Повреждения, которые были нанесены горожанке, оказались смертельными. Убийца скрылся, а выживший потерпевший позвонил в полицию. Подозреваемого же задержали спустя несколько минут – правоохранители остановили злоумышленника на входе на территорию кладбища.


На месте также работали медики, пострадавшего в больницу увезли на «скорой». Мужчина остался жив, а задержанного поместили под стражу. В ходе разбирательств по факту подозреваемого направили на психиатрическую экспертизу, где медик заключил, что на момент убийства новокузнечанин отдавал отчет своим действиям.


К текущему же моменту расследование по делу, возбужденному ранее в отношении 51-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), уже подошло к концу. Материалы направлены в суд с обвинительным заключением.

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