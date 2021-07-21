Ревнивый новокузнечанин получил тюремный срок за неудавшуюся попытку убить оппонента

Инцидент, ставший причиной для возбуждения уголовного делопроизводства, случился дома у осужденного. Предшествовало ему застолье, на котором спиртное распивали он и другие мужчина с женщиной. Гости остались у новокузнечанина с ночевкой, а сам хозяин отправился за топором, которым впоследствии начал избивать спящего знакомого по голове. Примечательно, что использовал он для этого не лезвие инструмента, а обух.

Из-за шума проснулась горожанка, которая и остановила хозяина жилища. Позже она позвонила матери и сообщила о произошедшем.

- Женщина вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции. Потерпевшего госпитализировали, ему своевременно была оказана квалифицированная помощь, он выжил, - уточнили в ведомстве.

Своей вины злоумышленник отрицать не стал, пояснив, что он решился на убийство знакомого из-за того, что приревновал к нему горожанку.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), которое накануне рассмотрели в суде. В нем же злоумышленника признали виновным. В качестве наказания его приговорили к четырем годам заключения в колонии строго режима. Кроме того, его также обязали выплатить потерпевшему 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.