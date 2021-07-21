Ревнивый новокузнечанин получил тюремный срок за неудавшуюся попытку убить оппонента

0
Фото:  

Житель южной столицы Кузбасса решился на убийство из-за симпатии к знакомой. Приревновав ее на застолье к другому мужчине, он попытался забить его топором до смерти, однако безуспешно. За свои действия злоумышленник отправится в колонию.

Инцидент, ставший причиной для возбуждения уголовного делопроизводства, случился дома у осужденного. Предшествовало ему застолье, на котором спиртное распивали он и другие мужчина с женщиной. Гости остались у новокузнечанина с ночевкой, а сам хозяин отправился за топором, которым впоследствии начал избивать спящего знакомого по голове. Примечательно, что использовал он для этого не лезвие инструмента, а обух.


Из-за шума проснулась горожанка, которая и остановила хозяина жилища. Позже она позвонила матери и сообщила о произошедшем.

- Женщина вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции. Потерпевшего госпитализировали, ему своевременно была оказана квалифицированная помощь, он выжил, - уточнили в ведомстве.

Своей вины злоумышленник отрицать не стал, пояснив, что он решился на убийство знакомого из-за того, что приревновал к нему горожанку.


По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), которое накануне рассмотрели в суде. В нем же злоумышленника признали виновным. В качестве наказания его приговорили к четырем годам заключения в колонии строго режима. Кроме того, его также обязали выплатить потерпевшему 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27281

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined