Ревнивый кузбассовец предстанет перед судом из-за поджога автомобиля своего оппонента

Инцидент, из-за которого житель Яшкинского муниципального округа лишился машины, произошел в марте текущего года. Тогда же он обратился к полицейским с сообщением о сгоревшем автомобиле.

Позже было установлено, что причиной возгорания машины является поджог. Вскоре был задержан и сам подозреваемый в его совершении. Им оказался 30-летний местный житель, который впоследствии дал признательные показания и пояснил мотивы преступления.

- Он узнал, что его девушка ведет переписку с местным жителем. Обвиняемый выяснил, как зовут соперника и что в его собственности есть автомобиль. И, хотя сожительница сообщила обвиняемому, что она прекратила общение с поклонником, вскоре мужчина узнал, что это неправда. Тогда ночью он отправился к месту жительства соперника и поджег его машину, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Отмечается, что сумма причиненного ущерба составила 420 тысяч рублей. Фигурант же в ходе следствия полностью его возместил.

Дело разберут в суде. Мужчине грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.