Ревнивый кузбассовец попал под суд за удар дамы сердца тарелкой по голове

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Мужчина из кузбасского города в порыве ревности нанес увечье возлюбленной тарелкой, после чего стал фигурантом уголовного дела.

Из данных стражей закона следует, что в больницу Анжеро-Судженска за помощью с раной головы обратилась 41-летняя местная жительница. В ходе расследования стражи закона установили, что увечье даме в порыве ревности нанес ее 38-летний сожитель, его задержали.

Разозлившись, злоумышленник взял со стола керамическую тарелку и ударил ею возлюбленную по голове, причинив ей травму, пояснили в ведомстве.

Материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" направлены в суд. За причинения вреда даме сердца вспыльчивый кузбассовец может лишиться свободы на два года.

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