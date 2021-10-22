Ревнивый кузбассовец попал под суд за удар дамы сердца тарелкой по голове

Из данных стражей закона следует, что в больницу Анжеро-Судженска за помощью с раной головы обратилась 41-летняя местная жительница. В ходе расследования стражи закона установили, что увечье даме в порыве ревности нанес ее 38-летний сожитель, его задержали.

— Разозлившись, злоумышленник взял со стола керамическую тарелку и ударил ею возлюбленную по голове, причинив ей травму, — пояснили в ведомстве.

Материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" направлены в суд. За причинения вреда даме сердца вспыльчивый кузбассовец может лишиться свободы на два года.