Ревнивый кемеровчанин вцепился зубами в ухо противника во время драки

Инцидент произошел возле одного из общежитий на улице Ворошилова в Кемерове. Житель областного центра, 42-летний мужчина, на почве ревности вступил в конфликт с 39-летним горожанином. Мужчины начали драку прямо на детской площадке. В ходе потасовки старший кемеровчанин повредил зубами ухо противника.

Прибывшие на место силовики остановили драку. У обоих мужчин наблюдались признаки алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Горожане были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.