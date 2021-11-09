Ревнивый кемеровчанин поджег дом с ребенком внутри

По версии следствия, 47-летний кемеровчанин разозлился, узнав, что его экс-возлюбленная стала проживать с других мужчиной. В ходе застолья со своим знакомым, мужчина заявил о намерении поджечь дом женщины и предложил приятелю присоединиться. Последний отказался и ушел домой, а злоумышленник приобрел канистру бензина и вечером отправился к дому бывшей сожительницы. Он видел, что в доме находилась не только женщина, но и их общая дочь 10 лет, а также бабушка девочки. Кроме того, в здании был и соперник кемеровчанина. Мужчина облил дом бензином и поджег, после чего скрылся с места преступления. Находившиеся в здании люди смогли выбраться через окно, а загоревшийся дом потушили сотрудники МЧС.

Подозреваемого задержали по горячим следам. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник уже пытался поджечь дом бывшей сожительницы, но тогда они с женщиной помирились. Проведенная экспертиза показала, что мужчина вменяем, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящий момент дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.