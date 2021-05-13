Ревнивая жительница Кузбасса обвинила мужа в вымышленном преступлении

В Киселевске местная жительница обратилась к полицейским с жалобой на якобы систематические побои и уничтожение ее документов. Обвинила при этом 32-летняя женщина своего супруга.

Полицейские начали разбираться и выяснили, что преступление женщина выдумала.

- В результате проведенной проверки сотрудники полиции выяснили, что киселевчанка выдумала данные преступления. Следователем ОМВД России по г. Киселевску в отношении заявительницы было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Истиной причиной обращения женщины послужил, как впоследствии оказалось, конфликт, разгоревшийся между супругами накануне: муж горожанки несколько дней не приходил домой ночевать, а когда вернулся, они поссорились из-за догадок женщины. Заявительница выгнала кузбассовца из дома и, посчитав, что он изменял ей, решила проучить супруга.

- Предположив, что муж находился у другой женщины, она решила ему отомстить, поэтому обратилась в полицию и сообщила о вымышленных преступлениях, - уточнили в полиции.

К текущему моменту уголовное дело, возбужденное уже в отношении самой заявительницы, было направлено на разбирательства в суд. Ревнивицу признали виновной по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

В качестве наказания ее приговорили к 250 часам обязательных работ.