Реверсивное движение появится на кузбасской трассе

В Сибуправтодоре предупредили кузбассовцев-автомобилистов об изменениях на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Там движение будет изменено на 150-м километре дороги.

Таким образом, с 1 мая по 10 октября текущего года рабочие будут вести ремонтные работы на указанном участке. В этой связи планируется введение реверсивного движения на трассе.

Длина отрезка трассы представлена ниже.