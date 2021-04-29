Реверсивное движение появится на кузбасской трассе

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На участке федерального шоссе Р-255 «Сибирь» на время введут реверсивное движение. В Юргинском районе рабочие собираются ремонтировать дорогу.

В Сибуправтодоре предупредили кузбассовцев-автомобилистов об изменениях на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Там движение будет изменено на 150-м километре дороги.


Таким образом, с 1 мая по 10 октября текущего года рабочие будут вести ремонтные работы на указанном участке. В этой связи планируется введение реверсивного движения на трассе.


Длина отрезка трассы представлена ниже.

Автолюбителей просят проявлять внимательность на время проезда трассы, следовать всем указаниям электронных регулировщиков, а также дорожных знаков.

Да!
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