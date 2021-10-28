Рецидивистка выкатила из Новокузнецкого магазина тележку с продуктами на 10 000 рублей

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Новокузнечанка решила бесплатно отовариться в магазине и провезла мимо кассы тележку, набитую едой.

На камеры видеонаблюдения ТЦ на улице Ярославской в Новокузнецке попала женщина, ворующая товар. Горожанка набрала продукты в тележку и не стала платить.

– По предварительной информации, установленные ТЦ камеры видеонаблюдения зафиксировали посетительницу, которая наполнила продуктовую тележку различным товаром, после чего покинула торговую точку, минуя кассовую зону, – рассказали в областной Росгвардии.

Однако уйти незамеченной женщине не удалось. После первой кражи она вернулась, чтобы провернуть все еще раз. В этот момент ее задержали силовики. 40-летнюю рецидивистку передали полиции для разбирательств.

Видео: Управление Росгвардии по Кемеровской области
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