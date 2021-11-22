Рецидивистка из Кузбасса лишила пенсии гостеприимного соседа

За помощью к стражам закона обратился 49-летний житель Междуреченска. Он рассказал силовикам, что неизвестные списали с его банковского счета 9 000 рублей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 30-летняя соседка потерпевшего, – прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Мужчина получил пенсию, о чем узнала злоумышленница. После зачисления денег она решила навестить его. В результате гостья в тайне от хозяина квартиры похитила банковскую карту, а после опустошила счет.

За свои действия ранее судимая горожанка может отправиться в колонию на шесть лет. Ее действия попали под ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража".