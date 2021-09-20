Рецидивист зарезал кемеровчанина за просьбу о сигарете

По данным сотрудников правоохранительных органов, смертельное происшествие произошло во время застолья, на котором присутствовал 31-летний ранее судимый мужчина, у него 43-летний посетитель попойки и решил спросить табака.

Однако делиться осужденный не желал и в ответ нанес потерпевшему множество ранений ножом, травмы оказались не совместимы с жизнью.

Позже злоумышленник покинул место преступления, а пьяные хозяева дома, где было распитие спиртного, легли спать. Правда утром их посетил сотрудник полиции, который и обнаружил труп 41-летнего горожанина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Судебно-медицинская экспертиза установила, что погибшему было нанесено порядка 35 ударов ножом. За расправу суд признал рецидивиста виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии особого режима.