Рецидивист вытащил выручку из кассы кемеровского магазина

Инцидент в одном из кемеровских магазинов произошел днем. Тогда же клиент торговой точки попросил у продавщицы товар с витрины, а пока она его доставала, он залез в кассу и забрал денежные средства, с которыми впоследствии скрылся.

Женщина обратилась к силовикам. На место прибыли росгвардейцы, которым она рассказала о случившемся и назвала приметы подозреваемого. С ними правоохранители приступили к поискам злоумышленника. Осматривая городские улицы, силовики разыскали мужчину, подходившего под приметы разыскиваемого. При виде патруля он попытался скрыться, однако был задержан.

- Им оказался ранее судимый за кражи и грабеж 40-летний кемеровчанин с признаками алкогольного опьянения. При досмотре у него обнаружены похищенные денежные средства в размере более 10 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Задержанного впоследствии передали полицейским. Деньги силовики вернули в магазин.