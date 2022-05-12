Рецидивист вынес из кузбасской ювелирки украшения на 220 000 рублей

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Рецидивист после ограбления ювелирного магазина в Анжеро-Судженске отправился с украшениями в город Кемерово, где был схвачен силовиками. Своими действиями он причинил ущерб в 220 тысяч рублей.

Сотрудники ювелирного магазина в Анжеро-Судженске обратились в отдел полиции после визита неизвестного, который похитил с витрины планшет с золотыми изделиями на более чем 220 тысяч рублей.


Подозреваемым в деле стал 36-летний местный рецидивист.

Задержанный признался, что, находясь в торговом центре, заметил, как продавец ювелирного салона ненадолго оставила рабочее место. Воспользовавшись моментом, злоумышленник открыл выдвижной ящик витрины и похитил планшет с обручальными кольцами, уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

После он спрятал награбленное под куртку и на такси уехал в Кемерово, где сдал все украшения в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил. В отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

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